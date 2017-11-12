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Под Тулой сгорел грузовой «МАН»: погиб мужчина
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Тулой сгорел грузовой «МАН»: погиб мужчина

Информация о происшествии уточняется.

11 ноября в 23.15 в службу спасения сообщили о возгорании в д. Харино грузового автомобиля «МАН». Через восемь минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, в 23.27 огонь удалось потушить. В результате происшествия в автомобиле выгорела кабина, частично обгорела передняя часть полуприцепа.

На пожаре погиб 41-летний мужчина. Предположительно, водитель грузовика.

Причину происшествия установят специалисты.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:11 0
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