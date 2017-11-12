Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.
Под Тулой сгорел грузовой «МАН»: погиб мужчина
Информация о происшествии уточняется.
11 ноября в 23.15 в службу спасения сообщили о возгорании в д. Харино грузового автомобиля «МАН». Через восемь минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, в 23.27 огонь удалось потушить. В результате происшествия в автомобиле выгорела кабина, частично обгорела передняя часть полуприцепа.
На пожаре погиб 41-летний мужчина. Предположительно, водитель грузовика.
Причину происшествия установят специалисты.
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