Под Тулой сгорел грузовой «МАН»: погиб мужчина

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

11 ноября в 23.15 в службу спасения сообщили о возгорании в д. Харино грузового автомобиля «МАН». Через восемь минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, в 23.27 огонь удалось потушить. В результате происшествия в автомобиле выгорела кабина, частично обгорела передняя часть полуприцепа.

На пожаре погиб 41-летний мужчина. Предположительно, водитель грузовика.

Причину происшествия установят специалисты.