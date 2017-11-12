Ольга Бузова поблагодарила туляков за теплый прием

Фото из Инстраграма певицы.

Певица приехала в Тулу с концертной программой «Под звуки поцелуев».

11 ноября в тульском клубе «Пряник» было жарко. Впервые в наш город приехала певица Ольга Бузова. Этот концерт вызвал большой ажиотаж у поклонников Бузовой.

После выступления в Туле в своем Instagram Ольга поблагодарила туляков.

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