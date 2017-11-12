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Ольга Бузова поблагодарила туляков за теплый прием
Фото из Инстраграма певицы.

Ольга Бузова поблагодарила туляков за теплый прием

Певица приехала в Тулу с концертной программой «Под звуки поцелуев».

11 ноября в тульском клубе «Пряник» было жарко. Впервые в наш город приехала певица Ольга Бузова. Этот концерт вызвал большой ажиотаж у поклонников Бузовой.

После выступления в Туле в своем Instagram Ольга поблагодарила туляков.

 

 

Подробный отчет о концерте Бузовой, а также большой фоторепортаж ищите на нашем сайте позже.

сегодня, в 15:40 0
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