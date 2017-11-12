Фото из Инстраграма певицы.
Ольга Бузова поблагодарила туляков за теплый прием
Певица приехала в Тулу с концертной программой «Под звуки поцелуев».
11 ноября в тульском клубе «Пряник» было жарко. Впервые в наш город приехала певица Ольга Бузова. Этот концерт вызвал большой ажиотаж у поклонников Бузовой.
После выступления в Туле в своем Instagram Ольга поблагодарила туляков.
Кайф?????? во время этой песни меня просто разрывает на частицы… от музыки, хореографии, света… Тула, спасибо большое за возможность выступать для вас??Пишите комментарии, кто был сегодня ?? Серпухов, а мы с @buzova_team мчим уже к вам???????? Выход на сцену примерно в 23.30 ?? #обузевшие#buzovateam#берименя#подзвукипоцелуев#моилюдивсегдасомной
Подробный отчет о концерте Бузовой, а также большой фоторепортаж ищите на нашем сайте позже.
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