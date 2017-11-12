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В тульском «Кванториуме» прошла региональная олимпиада для школьников по робототехнике

В тульском «Кванториуме» прошла региональная олимпиада для школьников по робототехнике

Победители получили ценные призы.

На базе первого тульского детского технопарка «Кванториум» состоялся второй тур региональной олимпиады для школьников по робототехнике. В ней приняли участие 48 ребят.

Олимпиада проводилась по двум номинациям: младшая группа — обучающиеся 6, 7, 8 классов, старшая группа — обучающиеся 9, 10, 11 классов. Соревнования длились 5 часов.

Ребятам из младшей группы нужно было сконструировать и запрограммировать робота, способного находить траекторию, очерченную на поле черной непрерывной непересекающейся линией и двигаться по ней, избегая препятствий.

- Олимпиада по робототехнике запомнилась очень сильным конкурентоспособным обществом. Было очень тяжело вырваться вперед, но все же я считаю, нам с моим напарником, Львом Провоториным, это удалось. Наш робот сумел пройти всю трассу, не задев ни одного препятствия, — рассказал участник Дмитрий Миляев.

- Мне очень понравилось это мероприятие. Было тяжело работать на предельной скорости и в стрессовой ситуации. В какой-то момент у нас с моим напарником ничего не получалось, наше положение ухудшалось. Но потом мы собрались и выложились по максимуму, чтобы добиться лучшего результата, — поделился впечатлениями Леонид Баранов.

Задание старшей группы было немного сложнее. Ребята должны были запрограммировать робота не просто на реагирование препятствий, а распознавание и перемещение их, так чтобы красные кубики переместить на красный квадрат, синие соответственно на синий.

- Нам не хватило опыта для того, чтобы в полной мере справиться с заданиями. Но мы получили хороший опыт и в следующий раз обязательно примем участие и попытаемся одержать победу, — говорят Иван Гамалей и Александр Белов.

По словам участников соревнований, они получили колоссальный опыт и научились работать в стрессовой ситуации.

Напомним, первый тур олимпиады проводился с 10 по 20 октября. В нем приняли участие 128 детей из Тулы и области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:53 +3
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