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В Туле установили памятник воинам зенитно-ракетного полка
Фото пресс-службы министерства молодежной политики Тульской области

В Туле установили памятник воинам зенитно-ракетного полка

Он установлен на территории центра подготовки граждан к военной службе.

В Туле прошла торжественная церемония открытия памятного знака воинам 80-го Гвардейского Краснознаменного зенитно-ракетного полка.

В этом году 80-й ЗРП отмечает 100-летие с момента своего основания, 75-летие присвоения почетного наименования «гвардейский» и 35-летие создания 231-го зенитно-ракетного полка.

Его история началась под Петроградом в 1918 году. В 1980-е годы полк стоял под Тулой и защищал небо оружейной столицы и Москвы. Среди специалистов полк часто называли тульским. Он базировался в Тульской области до 1997 года.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:17 +3
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