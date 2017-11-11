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Тульская стоматологическая поликлиника проводит День открытых дверей
Фото stomatologclub.ru

Тульская стоматологическая поликлиника проводит День открытых дверей

Жители региона могут получить консультацию стоматолога и провериться на рак.

Сегодня, 11 ноября 2017 года, с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр, проверить ткани и органы полости рта на онкопатологию, а также получить консультацию специалиста.

Акция проходит по адресам:

  • Тула, ул. Морозова, д. 2а;
  • Богородицк, ул. Пушкинская, д. 26;
  • Киреевск, ул. Ленина, д. 40.

Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:05 0
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