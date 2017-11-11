Тульская стоматологическая поликлиника проводит День открытых дверей

Фото stomatologclub.ru

Жители региона могут получить консультацию стоматолога и провериться на рак.

Сегодня, 11 ноября 2017 года, с 9.00 до 15.00 в филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники все желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр, проверить ткани и органы полости рта на онкопатологию, а также получить консультацию специалиста.

Акция проходит по адресам:

Тула, ул. Морозова, д. 2а;

Богородицк, ул. Пушкинская, д. 26;

Киреевск, ул. Ленина, д. 40.

Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.