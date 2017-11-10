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Погода в Туле 11 ноября: гололедица, ветер и небольшие осадки

Погода в Туле 11 ноября: гололедица, ветер и небольшие осадки

Синоптики прогнозируют до семи градусов тепла и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно, возможны небольшие осадки (по данным сайта Метеоинфо до 3 мм).

Ночью и утром местами гололедица. Ветер южной четверти 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -1 до +4, днем чуть теплее – до семи градусов выше нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:15 +4
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