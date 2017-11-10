В Туле изменилось расписание движения маршруток

Фото из архива Myslo.

В утренние (с начала работы до 7.00) и вечерние часы (с 19.00 до окончания работы) маршрутки должны двигаться строго по времени, указанному в расписании. В дневное время установлен интервальный режим работы.

Сейчас скорректированы следующие маршруты:

№ 17, 30, 33, 34, 61, 54, 59, обслуживаемые ООО «ТП «Транссервис»;

№ 12/15, 64, 66, обслуживаемые ООО «АТП ГРИФ»;

№ 9, 55, 58, 60, обслуживаемые ООО «ТАКТ»;

№ 15, 35, обслуживаемые ООО ТК ПАП.

В отношении других маршрутов работа по корректировке расписания движения продолжается.

Посмотреть расписание интересующих маршрутов можно здесь.

Есть вопросы? Звоните в отел организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы по тел. 55-64-73 либо к руководству предприятий-перевозчиков:

ООО ТП «Транссервис» – 65-60-43

ООО АТП «Гриф» – 70-03-96

ООО «ТАКТ» – 47-70-05

ООО «ТК ПАП» – 711-747

Необходимость корректировок была вызвана переходом на режим работы в зимнее время. Корректировки расписаний движения проводились специалистами управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы с учетом сложившегося пассажиропотока отдельно по каждому маршруту.