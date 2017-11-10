новости
новости
Регистрация
В Туле изменилось расписание движения маршруток
Фото из архива Myslo.

В Туле изменилось расписание движения маршруток

О корректировке расписаний движения коммерческого транспорта сообщает администрация города.

В утренние (с начала работы до 7.00) и вечерние часы (с 19.00 до окончания работы) маршрутки должны двигаться строго по времени, указанному в расписании. В дневное время установлен интервальный режим работы.

Сейчас скорректированы следующие маршруты:

  • № 17, 30, 33, 34, 61, 54, 59, обслуживаемые ООО «ТП «Транссервис»;
  • № 12/15, 64, 66, обслуживаемые ООО «АТП ГРИФ»;
  • № 9, 55, 58, 60, обслуживаемые ООО «ТАКТ»;
  • № 15, 35, обслуживаемые ООО ТК ПАП.

В отношении других маршрутов работа по корректировке расписания движения продолжается.

Посмотреть расписание интересующих маршрутов можно здесь.

Есть вопросы? Звоните в отел организации дорожного движения и транспортного обслуживания управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы по тел. 55-64-73 либо к руководству предприятий-перевозчиков:

  • ООО ТП «Транссервис» – 65-60-43
  • ООО АТП «Гриф» – 70-03-96
  • ООО «ТАКТ» – 47-70-05
  • ООО «ТК ПАП» – 711-747

Необходимость корректировок была вызвана переходом на режим работы в зимнее время. Корректировки расписаний движения проводились специалистами управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы с учетом сложившегося пассажиропотока отдельно по каждому маршруту.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:22 +1
Другие статьи по темам
Событие
изменение расписания движениямаршрутки
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Каждый туляк сможет почувствовать себя модернистом
Каждый туляк сможет почувствовать себя модернистом
В Туле алкоголика с психическими расстройствами лишили водительских прав по требованию прокуратуры
В Туле алкоголика с психическими расстройствами лишили водительских прав по требованию прокуратуры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.