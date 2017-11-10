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Каждый туляк сможет почувствовать себя модернистом

Каждый туляк сможет почувствовать себя модернистом

Эту возможность подарит пространство Likerka Loft на выставке «От Моне до Малевича. Великие модернисты» от центра дизайна Artplay.

Вы сможете нарисовать картину самостоятельно или воспользоваться помощью профессионального художника. Все необходимые материалы будут предоставлены организаторами, а всё удовольствие будет стоить 500 рублей. Готовую картину вы сможете забрать с собой!

Нарисовать собственный шедевр можно будет в четверг и пятницу с 17.00 до 21.00, а в субботу и воскресенье с 13.00 до 21.00 во время работы выставки.

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сегодня, в 15:40 +2
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