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В Туле алкоголика с психическими расстройствами лишили водительских прав по требованию прокуратуры

В Туле алкоголика с психическими расстройствами лишили водительских прав по требованию прокуратуры

Прокурорским работникам пришлось подавать в суд.

Прокуратурой Центрального района Тулы проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности.

Установлено, что житель Тулы П. состоит на диспансерном наблюдении у врача-нарколога в ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» с диагнозом: «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя, синдром зависимости». Это заболевание, при котором управление транспортными средствами любой категории противопоказано. Но однако туляк имеет водительское удостоверение на право управления транспортными средствами.

По результатам проверки прокуратура направила в Центральный районный суд административное исковое заявление к гражданину П. о прекращении действия права управления транспортными средствами по состоянию здоровья до окончания лечения в наркологическом диспансере и получении медицинского заключения о возможности управления транспортными средствами.

Решением Центрального районного суда г. Тулы исковые требования прокурора полностью удовлетворены.

сегодня, в 15:03 +2
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