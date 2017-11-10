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Поможем «Народному участковому» из Алексина выиграть Всероссийский конкурс!

Поможем «Народному участковому» из Алексина выиграть Всероссийский конкурс!

Главный приз – УАЗ «Патриот». Проголосовать за полицейского можно сегодня до полуночи.

Завершается конкурс на звание «Народный участковый России». Тульскую область представляет капитан полиции из Алексина Максим Пашин.

С первого дня наш участковый лидировал в голосовании, однако сейчас отстает всего на 600 голосов от первого места. Давайте поддержим Максима в конкурсе! Сегодня последний день конкурса. Проголосовать за алексинца до полуночи можно здесь.

Победитель и призеры конкурса будут поощрены призами министра внутренних дел, ценными подарками и почётными грамотами.

А самый народный участковый получит главный приз — внедорожник УАЗ «Патриот»

Максим Пашин уже четыре года работает участковым уполномоченным, обслуживает микрорайон Высокое, в котором проживают 3500 человек. Участок находится в пятнадцати минутах ходьбы от места жительства Максима, поэтому полицейский каждый день проводит профилактическую работу, поквартирные обходы и встречается с общественниками.

Участковый Пашин — многодетный отец, вместе с женой Ульяной он воспитывает двоих сыновей и дочку. Подробнее о капитане полиции читайте в нашей статье здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:17 +1
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