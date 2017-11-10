Читательница Myslo приютила оставшуюся без дома бабушку из Крапивны

Фото Юлии Александровой.

У пенсионерки 26 апреля этого года сгорел дом. Женщина живет у соседей, но лишь временно – до тех пор, пока дом не продадут.

В среду 8 ноября на портале Myslo была опубликована статья «Власти не могут помочь погорелице из тульской деревни: «Слишком большая пенсия!», рассказывающая о 76-летней пенсионерке из Крапивны Любови Грудновой.

По весне женщина лишилась жилья и теперь живет у соседей. Но это временно, так как дом выставлен на продажу.

Любовь Груднова пыталась самостоятельно решить проблему с жильем, обращалась к властям, но помощи не получила – пенсия у нее выше прожиточного минимума, а значит, она финансово стабильна и в состоянии самостоятельно решить свой жилищный вопрос. Ей даже предложили рассмотреть возможность получить ипотечный кредит.

Не сумев достучаться до чиновников, через статью женщине удалось достучаться до сердец читателей портала Myslo. В интернете появилась петиция, адресованная губернатору Алексею Дюмину и администрации Крапивенского МО с просьбой помочь 76-летней погорелице не оказаться на улице. Одновременно откликнулось очень много желающих помочь пенсионерке деньгами. Нашлась и женщина, готовая дать Любови Грудновой крышу над головой.

«У меня есть комната в общежитии в пос. Первомайский. Ключи от нее есть у моей сестры. Она привезет куда нужно и во сколько нужно. В комнате диван, маленький столик, стеклопакет. На кухне плита своя, шкаф кухонный, другой мебели нет. Но это лучше, чем ничего», – сообщила Анастасия, читательница Myslo.

Сегодня пенсионерка встретилась с сестрой Анастасии и получила ключи от комнаты.

Редакция портала Myslo благодарит неравнодушных читателей, которые были готовы оказать посильную помощь попавшей в беду пенсионерке. Проблема с жильем у Любови Петровны решена, остается открытым только вопрос с непогашенным кредитом.