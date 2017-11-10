Бремя платить налоги

За 10 месяцев 2017 года тульские налоговики собрали с граждан и организаций 48,1 млрд. руб. налогов.

Конец осени – время, когда финансисты верстают бюджеты, фискальные органы подсчитывают налоги, а политологи морочат обывателям головы прогнозами из серии «кто кого кормит».

Например, автор telegram-канала «Устинов троллит» вывел «коэффициент нахлебников» для регионов. По его мнению, регионы с большим коэффициентом - это регионы, которые «много берут и мало отдают».

Цифры - вещь жестокая, с ними не поспоришь, - утверждают местные политологи, отмечая, что за восемь месяцев Тульская область перечислила в федеральный бюджет меньше всех в ЦФО (за исключением Липецкой области). Да, цифры – вещь жестокая, но вырванные из контекста они не имеют смысла. Поищем этот смысл, грамотно прочитав отчеты налоговых органов.

Итак, за 8 месяцев (январь-август) 2017 года в консолидированный бюджет Тульской области поступило налогов и сборов 37,6 млрд рублей. Это на 3,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За январь-август 2017 года в федеральный бюджет РФ от налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами Тульской области, поступило 7,1 млрд рублей (+28,7% к аналогичному периоду прошлого года).

Причем в общей сумме поступлений 85,7% приходится на НДС (налог на добавленную стоимость).

И вот тут нужно учитывать специфику Тульской области, которая всегда была и остается промышленным регионом, оружейной (а значит, ориентированной на госзаказы) столицей России.

В регионе есть предприятия, отнесенные к категории крупнейших налогоплательщиков, которые администрируются на федеральном уровне в межрегиональных специализированных инспекциях. В основном это предприятия оборонно-промышленного комплекса, химической и металлургической промышленности – Чермет, НАК Азот, КБП и другие. Они получают вычеты по НДС, а как экспортеры еще имеют право на применение нулевой ставки по НДС при экспорте своей продукции (она предусмотрена Налоговым кодексом уже лет 15).

Налоговые поступления по этой категории налогоплательщиков составили отрицательную величину. Минус 5 млрд руб. за восемь месяцев 2017 года. То есть налогоплательщики межрегиональных инспекций заплатили меньше, чем им возместили НДС.

Есть еще одна составляющая, влияющая на размер отчислений в федеральный бюджет. В Тульской области работают налогоплательщики, осуществляющие крупные инвестпроекты. Например, Procter & Gamble в Новомосковске, Щекиноазот. У последнего, наверное, самый крупный инвестпроект в регионе за последние десятилетия. Эти компании также имеют право на возмещение НДС из федерального бюджета. 18% от миллиардных вложений - весьма существенная сумма.

Таким образом, успешно развивая экономику посредством реализации масштабных инвестиционных проектов, обеспечивая расширение объемов экспортируемой продукции и привлекая в страну огромные потоки валюты, можно, по мнению автора telegram-канала «Устинов троллит», попасть в «нахлебники». Противоречие не только логике, но и здравому смыслу.

На поступлениях в консолидированный региональный бюджет все эти факторы никак не сказываются, а вот на перечисления в консолидированный бюджет РФ – очень даже.

16 ноября 2017 года в Управлении Федеральной налоговой службы по Тульской области пройдет очередная коллегия, где подведут итоги работы по сбору налогов за 10 месяцев. Предварительно они таковы:

48,1 млрд. руб. собрали тульские налоговики за 10 месяцев 2017 года, из них

38,5 млрд. руб. – перечислено в консолидированный бюджет Тульской области от налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами Тульской области. Это плюс 11,2% к прошлому году.

9,6 млрд руб. – перечислено в федеральный бюджет от налогоплательщиков, администрируемых налоговыми органами Тульской области (без учета НАК Азот, Чермет, Щекиноазот и проч), что составляет 19,9% от общего объема поступлений. Кстати, эта величина также обусловлена наличием налогоплательщиков, возмещающих из бюджета НДС - предприятий оборонно-промышленного комплекса, химической и металлургической промышленности, пищевой промышленности, например, компании Каргил, Воловский бройлер, сельхозпроизводителей, закупающие зерно с НДС 18%, а реализующие продукцию с НДС 10%.

За этот же период от крупнейших налогоплательщиков в федеральный бюджет «поступило» минус 7,1 млрд. руб.

Итого поступления в федеральный бюджет РФ от налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории области, составили 2,5 млрд. руб. (+9,7% к уровню прошлого года).

Снизились сборы налога на прибыль, в основном за счет оборонно-промышленных предприятий, попавших под санкции, финансово-кредитных и страховых организаций, например, Сбербанка, закрывшего ЦСКО, сетевых ритейлеров. Повлияло и изменение ставки налога на прибыль с 1 января 2017 года. Из-за этого изменения областной бюджет потеряет 1 млрд руб. Правда, федеральный этот миллиард приобретет.

P.S. А может ли всё это повлиять на трансферты из федерального бюджета в регион? – спросит продвинутый обыватель. Поясним, что суммы дотаций привязаны к региональному долгу. А согласно рейтингу субъектов РФ по уровню долговой нагрузки Тульская область занимает 22 место среди 85 регионов РФ.

В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 октября 2017 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.09.2016 по 01.09.2017). У Тульской области это соотношение 32,5%, чуть меньше у Московской области – 22,1%, а лидер рейтинга – Севастаполь - долгов не имеет. Все ближайшие регионы-соседи Тульской области намного отстают от нас, имея долговую нагрузку свыше 50%.