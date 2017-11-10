ОНФ выявил признаки сговора поставщиков питания в соцучреждения Тульской области

В Тульской области компании, в деятельности которых выявлены признаки сговора, с 2011 года получили контрактов на 4,34 млрд рублей.

Эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» проверили 130,5 тыс. контрактов на поставку питания в учреждения образования и здравоохранения.

По итогам проверки выяснилось, что с помощью «серых» схем компании получили контрактов на сумму 100,1 млрд рублей. Эта сумма распределились по контрактам в пяти федеральных округах — Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский.

В Тульской области компании, в деятельности которых выявлены признаки сговора, с 2011 года получили контрактов на 4,34 млрд рублей. Речь идет об ООО «Спектр», ООО «Феникс», ООО «Грандпродукт».

Большинство торгов с их участием проходит без снижения цены, а сами компании связаны через учредителя или директора.

У компаний «Феникс» и «Спектр» один директор и совпадают контактные данные (номера телефонов). А один из учредителей ООО «Феникс» является директором ООО «Грандпродукт».

Всего активисты Народного фронта уже проверили закупки 176 компаний и 34-х индивидуальных предпринимателей в 35 регионах — среди них Белгородская, Тульская, Псковская области, Республика Башкортостан и другие.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта подчеркнул, что проверке подвергаются закупки по поставкам питания во всех федеральных округах России. Работа проводится в рамках составления всероссийской «Карты картелей», о которой активисты «За честные закупки» объявили в сентябре.

«Уже сейчас наметился „лидер“, но пока мы деталей не раскрываем, — рассказал Антон Гетта. — Могу только назвать округ, в котором на данный момент картели получили контрактов на поставку питания на наименьшую сумму из всех, — это Северо-Кавказский федеральный округ».

При этом координатор проекта ОНФ «За честные закупки» добавил: «Есть 135-й федеральный закон „О защите конкуренции“, есть методические рекомендации от Федеральной антимонопольной службы, с которой мы работаем в тесном контакте. Наши эксперты также используют судебную практику рассмотрения дел об антимонопольных соглашениях».