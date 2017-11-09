Власти не могут помочь погорелице из тульской деревни: «Слишком большая пенсия!»

У 76-летней Любови Грудновой из Пушкарской Слободы сгорел дом. Уцелел лишь деревянный сарайчик, где женщина жила летом. Зимой же деться ей будет некуда.

Официальная причина пожара в доме со столетней историей — замыкание электропроводки. Но у пенсионерки своя версия событий. В первую очередь потому, что гореть дом начал с угла терраски, да и проводка, по ее словам, не была изношенной.

– У меня дочь сильно пьет вместе со своим сожителем, — рассказывает Любовь Груднова. — Каждый день приходили ко мне, пили, дрались, в бордель превратили дом. Я и заругалась на них… Накануне Пасхи сидели в очередной раз, шумели. Я их выгнала. Уходя, пьяная дочь пригрозила, что убьет меня.

Вечером 26 апреля пенсионерке позвонил семилетний внук.

– «Бабушка, что у тебя горит, мамка позвонила и сказала, что у тебя что-то горит». Я встала, ничего не видать, дымом не пахнет — всё в порядке, и легла обратно. Тут слышу грохот жуткий, примерно без пятнадцати девять было, сосед выбил дверь и кричит: «Баба Люба, ты горишь!» Успела только схватить в другой комнате пакет с документами на дом, а обратно выйти уже не могу. Сосед выволок меня на улицу, и там уже я потеряла сознание.

В итоге у Любови Грудновой сгорело всё: мебель, техника, вещи… Остались одни стены и четыре обгорелых бревна в основании терраски.

Соседи в беде не оставили, приютили. Когда тепло было, чтобы не напрягать людей, уходила в уцелевший сарайчик ночевать, а днем обивала пороги администрации: куда идти и как жить теперь?

Просила уголок в маневренном фонде, но ото­всюду приходил один и тот же ответ: пенсия 11 500 рублей, то есть выше прожиточного минимума, — не положено.

– Выше прожиточного минимума, но разве я на эти деньги построю себе дом? По весне, до пожара, взяла кредит в банке, хотела туалет в доме сделать. Надо было по 2 500 рублей в месяц платить. А тут беда произошла, а вдобавок ко всему еще погашать кредит можно только в Туле на Октябрьской. Меня первое время знакомая возила, а теперь не может. А сама я не доеду. Звонила в банк, просила реструктурировать долг, но они отказываются. За четыре месяца начислили мне столько процентов, что я теперь должна по 5 000 рублей отвозить им ежемесячно.

Но самое печальное, жить Любови Грудновой действительно может оказаться негде: на доме, где она сейчас временно живет, висит надпись «Продается».

В администрации Щекинского района Myslo выяснил, что погорельцы имеют право получить единовременную материальную помощь на возмещение ущерба с учетом стоимости материалов и прямых расходов, но не более 30 тысяч рублей.

Средства выделяются одиноко проживающим или одному из членов семьи при условии постоянного проживания граждан на территории Щекинского района, при предоставлении полного пакета документов:

заявления (подать не позднее 30 дней со дня пожара);

справки, подтверждающей факт пожара, с указанием степени утраты жилья;

протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администраций городских и сельских поселений Щекин­ского района;

обоснования размера испрашиваемых средств;

материалов объективного контроля (видео-, фотодокументов).

Любовь Груднова этой возможностью по какой-то причине не воспользовалась, отметили в администрации. Также ей предложено собрать и подать документы для постановки на учет как нуждающейся в жилье. В этом случае квартиру в маневренном фонде ей должна выдать администрация МО «Крапивенское».

«Но квартиры маневренного жилого фонда и пригодные для проживания муниципальные жилые помещения на территории МО отсутствуют. Квартиры вторичного, высвобождающегося жилого фонда, предоставляются гражданам в соответствии с очередностью. В соответствии с постановлением администрации МО „Крапивенское“ Щекин­ского района от 30 августа 2017 года Любови Петровне отказано в признании ее малоимущей в целях принятия на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях», — сообщает в официальном ответе администрация района.

Администрация Щекинского района напомнила, что на территории Тульской области действует Региональный фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Он является исполнителем целевых областных программ правительства Тульской области, а также региональным оператором по реализации федеральной ипотечной программы в Тульской области по стандартам АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

Программа, в рамках которой предоставляется разовая социальная выплата, действует до 2020 года. Право предоставления соцвыплат регламентируется положением о порядке, размере и условиях предоставления разовых социальных выплат отдельным категориям граждан, утвержденным постановлением регионального правительства. Разовая социальная выплата предоставляется на погашение части стоимости приобретенного жилья или ипотечного кредита (займа) на строительство жилья.

С условиями получения данной выплаты можно ознакомиться на официальном сайте Фонда ипотечного кредитования Тульской области по адресу: Тула, пр. Ленина, 40 или по тел. 36-36-09.

Покупать или строить новый дом для 76-летней пенсионерки — не вариант. На остающиеся после погашения кредита 6 500 рублей не то что ипотеку оплатить — не факт, что на еду денег будет хватать.

– Мне бы комнатку, где можно спокойно прожить остаток дней, — говорит Любовь Петровна. — Какой мне кредит? Уже здоровье не то, да и возраст.

Выход из сложившейся ситуации у женщины, получается, один — интернат для престарелых.

– Пенсионеры могут обратиться с заявлением в учреждение соцзащиты с просьбой предоставить им комнату в интернате. Тел. 40-01-14, – сказали в администрации.

Кстати, Любовь Груднова пояснила, что материальную помощь не получила, потому что физически не могла доехать, чтобы собрать все необходимые для подачи заявления на матпомощь погорельцам документы. У женщины инвалидность – она плохо ходит, да и денег не было на получение отдельных справок.

А что касается заселения в интернат для престарелых, она пояснила:

– Вы знаете, какое там отношение. У меня были знакомые, которые жили в интернате. Я еще пока умирать не собираюсь, – сказала пенсионерка.

Шнур переселил брянскую бабушку из конюшни в квартиру

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров осчастливил 79-летнюю Нину Макееву из Брянска – подарил ей 500 тысяч рублей на покупку двухкомнатной квартиры.

30 лет Нина Дмитриевна мечтала о своем жилье, проживая в разваливающейся конюшне 1898 года постройки без минимальных удобств. Стены древней постройки рушились, текла крыша, из щелей задувал ветер. «Одна у меня мечта – согреться», – признавалась пенсионерка.

Власти знали о бедственном положении пенсионерки, но отказывались переселить ее в человеческие условия, ссылаясь на отсутствие формальных оснований: юридически бывшей конюшни не существует. Однако это не мешало ежемесячно выписывать Макеевой квитанции на оплату ЖКХ.

Недавно этой ситуацией заинтересовался Следственный комитет.