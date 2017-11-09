Жители тульского Плеханово требуют закрыть кладбище на границе с поселком

фото Юлии Александрвой.

О том, что поселок Плеханово будет соседствовать с кладбищем, жители узнали случайно, всё, как в фильме ужасов, – отправились по грибы в посадку и наткнулись на несколько свежих могил в поле. Тут же возник резонный вопрос: на каком основании здесь хоронят?

Обратились в администрацию поселка, и выяснилось, что кладбище вполне законное.

– Территория относится к селу Хрущево, с сентября уже тут хоронят, – рассказала Елена Шахова.

Разрешение на организацию кладбища давали еще власти бывшего Ленинского района. Правда, земли переведены из категории сельхозугодий в кладбище только 27 сентября 2017 года. Категория изменена, но по соседству сельхозполя остаются. Как и поселок Плеханово, до которого коротким путем около 300 метров.

Елена Шахова – Было собрание в Хрущево, просили учесть и наше мнение: закрыть его и отнести на 2 км от границ поселка Плеханово – полей пустых здесь много. Почему около нас? Они учли наше пожелание и решили, что до следующего собрания не будут хоронить (неделю). Никакого проекта, никаких гидрологических изысканий, ничего не предоставили. Просто один из участков был выведен из категории сельхозугодий. Раньше здесь сажали подсолнухи, траву на сено косили...

Земля была переведена в соответствующую категорию в конце сентября, а хоронить начали раньше: дата смерти первого захороненного на поле – 26 августа 2017 года.

– Старое хрущевское кладбище переполнено, поэтому, видимо, и решили открыть новое. Под него отведено 5,6 га. Надо где-то хоронить, но и о живых людях тоже надо думать! Нам объясняют, что это территория хрущевского поселения и нас в известность не обязаны были ставить. Я никогда в жизни не думала, что буду смотреть в окно и видеть кресты. Но самое страшное, что здесь уклон в нашу сторону, и через несколько лет мы будем пить воду с кладбища – она течет в колодцы. У нас есть водопровод, но пить эту воду невозможно. Да и мусора тут будет в овраге море!

На собрании жителей местные власти заверили, что воду в колодцах будут регулярно проверять на безопасность.

Руководитель Роспотребнадзора Тульской области Александр Ломовцев в ответ на обращение жителей ответил, что земельный участок под кладбище был выделен еще 11 декабря 2015 года и передан с пользование Комбинату спецобслуживания населения.

«Обращаем ваше внимание, что решение о закрытии кладбища принимается органами, в ведении которых находится земельный участок, либо в судебном порядке», – говорится в официальном ответе.

– У нас тут несколько прудиков, всегда в них и рыбу ловили, и купались. А теперь что будет с ними, если рядом кладбище?

Портал Myslo направил запрос в администрацию Тулы с целью разобраться в проблеме.