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В Кимовске появился музей революции
Фото Алексея Пирязева.

В Кимовске появился музей революции

В экспозицию вошли копии агитплакатов и предметы быта кимовчан 100-летней давности.

На железнодорожной станции Кимовска открылся музей к 100-летию Великой Октябрьской революции.

Проект станции реализован Тульским отделением Московской железной дороги ОАО «РЖД» совместно с региональным правительством и администрацией Кимовского района. Кстати, название населенного пункта и самой станции возникло в честь коммунистического интернационала молодёжи (сокращенно КИМ).

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, начальник Московской железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги» Владимир Молдавер и сотрудники станции.

– Для туристов, в первую очередь для школьников, мы с компанией РЖД организуем железнодорожные туры по нашим достопримечательностям. Надеюсь, что это место станет новой точкой притяжения, даст дополнительный приток туристов, — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор также вручил региональные награды отличившимся сотрудникам ОАО «РЖД».

В честь открытия на станцию прибыл бронепоезд, курсировавший по железнодорожным путям в период революционных событий 1917 года.

В залах станции-музея собраны копии архивных документов, исторических фотографий, агитплакатов и одежда той эпохи.

Часть экспозиции музея посвящена пионерскому движению. Много экспонатов в интерактивную комнату приносили местные жители. Здесь собраны вымпелы, значки и стенды с историей пионерского движения в Кимовске.

В городе уверены, что музей, рассказывающий о событиях 100-летней давности, станет любимым местом отдыха горожан и сыграет важную роль в воспитании подрастающего поколения.

Наталья Кипарина, экскурсовод Кимовского историко-краеведческого музея:

Наталья Кипарина

– В 1917 году и в нашем городе произошел гвардейский мятеж, станция Епифань, как и вся страна, переживала глобальные изменения. Задача музея — показать, как революция, изменившая ход отечественной и мировой истории, отразилась на жизни маленькой железнодорожной станции, как события революции переживала провинция. В пионерской комнате, рассчитанной на 30 человек, мы планируем проводить интерактивные занятия с юными кимовчанами, уроки краеведения и профориентации.

Плата за вход в музей символическая — 30 рублей, а дети и пенсионеры могут ознакомиться с экспозицией совершенно бесплатно.

На открытие музея пришли сотни горожан, многие — целыми семьями.

Кирилл, Александра, Владимир, Екатерина Лужбины:

– Мы обязательно будем приходить в этот музей. Здесь очень интересно не только детям, но и взрослым. Тем более что мы недалеко живем. Мы думаем, что количество гостей нашего города также благодаря этому музею возрастет.

Ирина Максимова, Оксана Кудряшова, Марина Жикалкина, Кристина Колесник, Надежда Перепелкина:

– Мы очень гордимся, что внесли свой вклад в создание музея. Частью экспозиции стали два плаката, которые мы нарисовали. Мы работаем в подростково-молодежном центре «Мечта», воспитанники нашего центра любят историю, поэтому, думаем, будут приходить сюда с удовольствием. Экскурсия очень интересная, можно узнать много нового про родной край и детально рассмотреть предметы быта и одежду 100-летней давности. Мы уверены на 100%, что открытие музея привлечет в наш город туристов.

Лидия Митюшина:

– Мы сегодня пришли семьей: муж, сын и внук. Я коренная кимовчанка и мне очень приятно, что сейчас возродился такой живой интерес к истории. Музей замечательный! Экспонаты очень интересные. Я думаю, что эта веха истории будет интересна не только жителям Кимовска, но и туристам. Очень важно знать свои истоки.

Станция Кимовск является одной из 13 отреставрированных железнодорожных станций, превращенных в музеи. Большинство из них переданы ОАО «РЖД» в управление краеведческим музеям региона.

Планируется, что станция-музей Октябрьской революции станет частью турмаршрута: после знакомства с достопримечательностями Тулы гости области будут приезжать на специальном составе на кимовскую станцию-музей, а затем на Куликово поле, в поселок Епифань и село Себино.

В ближайшее время будет открыта еще одна станция-музей в посёлке Мордвес Веневского района. В дальнейшем все 13 станций-музеев будут включены в туристические предложения крупных туроператоров Москвы и Тулы с посещением знаковых объектов региона. Аналогичного опыта не имеет ни один регион России.

Владимир Молдавер поблагодарил Алексея Дюмина за поддержку этого проекта. По его словам, параллельно с открытием музея была модернизирована инфраструктура станции, в том числе вокзальный комплекс.

Галерея
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:41 +3
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