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В Смоленской области туляк устроил смертельное ДТП
Фото smolensk-i.ru.

В Смоленской области туляк устроил смертельное ДТП

Все обстоятельства происшествия выясняются.

8 ноября серьезная авария случилась в Смоленской области на 183-м км трассы М-1 (Гагаринский район). «Ауди А4» направлялся из Смоленска в сторону Москвы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где врезался в «Фольксваген Поло». После этого последняя машина столкнулась с ГАЗ-3221.

Водителем «Ауди» оказался 40-летний житель Тульской области. Об этом сообщает портал Readovka со ссылкой на УГИБДД.

В аварии погиб водитель «Фольксвагена», 28-летняя пассажирка с телесными повреждениями была госпитализирована.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:23 0
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