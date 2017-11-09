В Смоленской области туляк устроил смертельное ДТП

Фото smolensk-i.ru.

8 ноября серьезная авария случилась в Смоленской области на 183-м км трассы М-1 (Гагаринский район). «Ауди А4» направлялся из Смоленска в сторону Москвы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где врезался в «Фольксваген Поло». После этого последняя машина столкнулась с ГАЗ-3221.

Водителем «Ауди» оказался 40-летний житель Тульской области. Об этом сообщает портал Readovka со ссылкой на УГИБДД.

В аварии погиб водитель «Фольксвагена», 28-летняя пассажирка с телесными повреждениями была госпитализирована.