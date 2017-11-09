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В ближайшие часы в Тульской области ожидается сильный туман

В ближайшие часы в Тульской области ожидается сильный туман

Сотрудники регионального ГУ МЧС просят автомобилистов быть аккуратнее на дорогах.

В ближайшие часы с сохранением ночью 10 ноября, на территории Тульской области ожидается туман с видимостью  200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Спасатели напоминают жителям региона о соблюдении правил личной безопасности и советуют быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций:

  • снизьте скорость движения,
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар – включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:21 +3
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