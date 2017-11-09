В ближайшие часы в Тульской области ожидается сильный туман

В ближайшие часы с сохранением ночью 10 ноября, на территории Тульской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Спасатели напоминают жителям региона о соблюдении правил личной безопасности и советуют быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах. Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций:

снизьте скорость движения,

будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,

не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,

двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар – включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.