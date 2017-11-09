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Во время «пешеходного» рейда сотрудники тульского УГИБДД выявили 45 нарушений
Фото из архива MySLO

Во время «пешеходного» рейда сотрудники тульского УГИБДД выявили 45 нарушений

Профилактическое мероприятие проводилось на улицах областного центра на протяжении четырёх дней.

В связи с осложнением дорожно-транспортной обстановки, для профилактики аварийности на пешеходных переходах, на протяжении четырёх дней на территории областного центра проводился профилактический рейд «Уступи дорогу пешеходу!».

За это время сотрудники тульского УГИБДД выявили и пресекли 45 нарушений Правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Подобные профилактические мероприятия проводятся в Туле постоянно. Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть вежливыми на дороге.

Сотрудники УГИБДД по Тульской области напоминают, что с 10 ноября вступает в законную силу подписанный Президентом Российской федерации Владимиром Путиным закон об установлении дифференцированного размера штрафа для водителей, не уступающих дорогу пешеходам и велосипедистам. Размер штрафа увеличился – теперь за «неуступчивость» придётся отдать от 1500 до 2500 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 +3
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