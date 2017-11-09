Во время «пешеходного» рейда сотрудники тульского УГИБДД выявили 45 нарушений

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В связи с осложнением дорожно-транспортной обстановки, для профилактики аварийности на пешеходных переходах, на протяжении четырёх дней на территории областного центра проводился профилактический рейд «Уступи дорогу пешеходу!».

За это время сотрудники тульского УГИБДД выявили и пресекли 45 нарушений Правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Подобные профилактические мероприятия проводятся в Туле постоянно. Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть вежливыми на дороге.

Сотрудники УГИБДД по Тульской области напоминают, что с 10 ноября вступает в законную силу подписанный Президентом Российской федерации Владимиром Путиным закон об установлении дифференцированного размера штрафа для водителей, не уступающих дорогу пешеходам и велосипедистам. Размер штрафа увеличился – теперь за «неуступчивость» придётся отдать от 1500 до 2500 тысяч рублей.