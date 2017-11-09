В Туле осудили разбойника, напавшего на таксиста

Пассажир ударил мужчину и отобрал у него 1000 рублей. Ближайшие шесть лет злоумышленник проведёт в колонии.

Ленинским районным судом вынесен обвинительный приговор 35-летнему местному жителю. Мужчина осужден за разбой. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, 19 августа фигурант в качестве пассажира ехал в автомобиле Renault. Подъехав к одному из домов в деревне Харино, он ударил по голове водителя, а также нанёс удар в правый бок тупым твёрдым предметом.

Затем злоумышленник похитил лежавшие между сидениями деньги и скрылся с места преступления, обратив похищенное в свою пользу. Сумма ущерба составила 1000 рублей. По приговору суда разбойнику назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.