Погода в Туле 10 ноября: ночной мороз, облачность и без осадков

Специалисты прогнозируют умеренный ветер и до шести градусов тепла.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Во второй половине дня местами возможен незначительный дождь (по данным сайта Метеоинфо около 1 мм). Ветер ночью юго-восточный 2-7 м/с, днём южный – 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -5 до 0, днём – от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.