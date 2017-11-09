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Погода в Туле 10 ноября: ночной мороз, облачность и без осадков

Погода в Туле 10 ноября: ночной мороз, облачность и без осадков

Специалисты прогнозируют умеренный ветер и до шести градусов тепла.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Во второй половине дня местами возможен незначительный дождь (по данным сайта Метеоинфо около 1 мм). Ветер ночью юго-восточный 2-7 м/с,  днём южный – 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -5 до 0, днём – от +1 до +6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +2
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