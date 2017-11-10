В Епифани открылся Центр культурного развития

Фото Алексея Пирязева.

9 ноября в столице Куликова поля — поселке Епифань — открылся Центр культурного развития «Верховья Дона». Он построен в рамках Федеральной программы «Устойчивое развитие «и региональной государственной программы «Развитие сельского хозяйства Тульской области».

В новом Центре на исторической родине донских казаков местные жители получили доступ к электронным версиям старинных редких изданий и фондам Национальной электронной библиотеки.

В филиале Кимовской школы искусств для юных епифанцев и жителей окрестных сел открыты классы изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, обучения игре на музыкальных инструментах: фортепиано, баяне, домре, балалайке и гитаре, а также эстрадного академического вокала и сольного народного пения. В интерьере казачьего курня посетители смогут познакомиться с историей, семейно-бытовыми обрядами и традициями, системой воспитания, с устным народным творчеством и постичь секреты казачьей кухни.

Глава региона Алексей Дюмин поздравил жителей поселка с открытием нового центра культуры.

— Этот новый дом культуры полностью соответствует современным требованиям. Здесь есть и выездной класс Кимовской детской школы искусств, и библиотечный центр, и музей казачьего быта. Уверен, что музей поможет сохранять и дальше развивать казачью культуру, — отметил губернатор.

В поселке не сомневаются, что Центр «Верховья Дона» станет местом притяжения не только жителей Епифани, но и всего района. В зале, рассчитанном на 200 мест, уже запланирован ряд крупных мероприятий.

Екатерина Бабушкина, глава администрации муниципального образования Епифанское:

Екатерина Бабушкина – Это знаковое событие не только для муниципального образования Епифанское, но и для всего Кимовского района. Каждый уголок нового Центра рассказывает об истории и наших выдающихся земляках. Мы уверены, что это место будет интересно не только местным жителям, но и туристам. Если наши коллеги из музея Куликово поле знакомят гостей с укладом купеческой жизни, то мы предлагаем перевернуть более древнюю страницу истории и на интерактивной площадке в интерьере казачьей горницы воссоздать традиции этого особого военно-служивого сословия.

Жители ждали открытия Центра с нетерпением и в один голос пообещали поддержать развитие культуры родного поселка.

Надежда Чащина — Открытие Центра — это очень хорошо для всех. Особенно для детей, потому что в последнее время детям уделяют мало времени. Я думаю, наше подрастающее поколение сюда будет ходить с удовольствием. Очень важно возрождать историю и прививать уважение к родным местам, это сформирует другое мышление и взгляд на жизнь.

Жанетта Чупракова — Я уверена, что здесь каждый житель села найдет себе занятие по душе. Я обязательно буду сюда ходить, ведь в Центре открывается музей. Здесь будут и монеты старинные представлены и самовары. Я интересуюсь историей, будет очень интересно посмотреть на экспонаты, узнать что-то новое из истории родного края. Вообще очень важно ценить опыт поколений и передавать его дальше.

Лада Глущенко — Если есть Центр культуры, то для людей открываются возможности заняться чем-то интересным, узнать что-то новое, сделать заявку на будущее — какие-то концерты или спектакли. Руководителя Центра знают все жители села, он занимается не только созданием музея, но и пишет книги и стихи. Я уверена, что этот Центр поможет сохранить традиции.

После церемонии открытия на сцене Центра культурного развития для жителей поселка состоялся первый концерт.

В Епифани Алексей Дюмин встретился с жителями поселка. В беседе были затронуты актуальные вопросы, касающиеся ремонта дорог, газоснабжения, социального обслуживания, задолженности по заработной плате.

Вопрос по водоснабжению был поднят еще в прошлом году. В настоящее время заменена водопроводная труба, проводились работы по прочистке скважины. По словам главы администрации Кимовского района Эдуарда Фролова, случаи отключения воды стали реже, но ее качество не улучшилось. Решить этот вопрос можно за счет установления водонакопительных станций, есть типовой проект по установке таких объектов.

Губернатор поручил главе администрации совместно с министерством ЖКХ проработать этот вопрос.

Говоря о решении дорожной проблемы, Алексей Дюмин отметил, что ремонт двух дорог по улице Конной и Советской запланирован на следующий год в рамках муниципального дорожного фонда. Также в 2018 году будет начат ремонт тротуаров.

– Все тротуары сразу сделать не получится, поэтому вместе с жителями необходимо определить, с чего начать, — сказал глава региона.