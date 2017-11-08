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В Туле пройдет международный фестиваль «Джазовая провинция»

В Туле пройдет международный фестиваль «Джазовая провинция»

Это единственный в истории российского джаза «передвижной» музыкальный проект, который проходит в городах ЦФО и Поволжья.

9 ноября в Тульской областной филармонии пройдет ежегодный международный фестиваль импровизационной музыки «Джазовая провинция».

«Джазовая провинция» — это единственный в истории российского джаза «передвижной» музыкальный проект, который проходит в городах ЦФО и Поволжья.

Впервые фестиваль состоялся более 20 лет назад в Курске, а сейчас объединяет 25 городов страны. На нем выступают как признанные мастера мирового джаза, так и яркие молодые музыканты из разных городов и стран.

В 2017 году фестиваль посвящен 100-летию со дня рождения одной из величайших вокалисток в истории джазовой музыки — американской певицы Эллы Джейн Фицджеральд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:18 0
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