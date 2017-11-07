В Ясногорске более 16 тысяч жителей остались без воды

В 17.30, в оперативно-дежурную смену «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» поступила информация о частичном нарушении водоснабжения в Ясногорске.

Без водоснабжения остались около 2100 домов различной этажности с общим числом жителей более 16 000 человек. На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

Для уточнения обстановки и координации действий ремонтных служб в районе происшествия работает оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области. Также по факту случившегося проводится прокурорская проверка.