В Алексинском районе мужчина украл трех кроликов

В Алексинском районе полицейские выясняют обстоятельства кражи. По предварительным данным, в одной из деревень 50-летний ранее судимый мужчина пробрался в сарай около дома и украл оттуда трех кроликов. Хозяева несколько дней отсутствовали, поэтому злоумышленнику никто не помешал.

Полицейские установили личность похитителя. Мужчина признался в содеянном. Похищенных кроликов он съел.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции устанавливают все детали происшествия.