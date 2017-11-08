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В Алексинском районе мужчина украл трех кроликов

В Алексинском районе мужчина украл трех кроликов

Злоумышленник задержан.

В Алексинском районе полицейские выясняют обстоятельства кражи. По предварительным данным, в одной из деревень 50-летний ранее судимый мужчина пробрался в сарай около дома и украл оттуда трех кроликов. Хозяева несколько дней отсутствовали, поэтому злоумышленнику никто не помешал.

Полицейские установили личность похитителя. Мужчина признался в содеянном. Похищенных кроликов он съел.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции устанавливают все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:44 0
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