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В галерее «Ясная Поляна» тулякам расскажут всё о сыре

В галерее «Ясная Поляна» тулякам расскажут всё о сыре

Мастер-класс пройдет 25 ноября.

25 ноября в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12) состоится мастер-класс «Все о сыре». Посетителям расскажут о происхождении и полезных свойствах этого продукта. Также все желающие смогут попробовать его различные сорта.
 
Туляков научат оформлять сырную тарелку и расскажут, как правильно подавать сыр к столу.
 
– Есть на свете продукты поразительно вкусные, есть — удивительно полезные. И хотя первое не так уж часто сочетается со вторым, счастливые совпадения все же бывают. Сыр — одно из наиболее удачных совпадений. Он производится практически во всем мире и насчитывает множество разновидностей. Некоторые из сортов сыра можно считать поистине легендарными — не только из-за их вкуса, но и благодаря связанным с ними историям. Так, согласно легенде, сыр бри — любимый сыр французских королей — привел одного из них на эшафот.
 
Президенту Франции Шарлю де Голлю принадлежит фраза «Как можно управлять страной, в которой 246 видов сыра?». О том, какие страны, кроме Франции, славящейся своими гастрономическими традициями, являются производителями самых лучших сыров, мы также сможем поговорить в ходе мастер-класса, говорят организаторы.
 
Обсудить свои впечатления гости смогут за чайным столом, который будет сервирован для дегустации сыра.
 
Начало мастер-класса в 16.00. Продолжительность — 60 минут. Ведущая — Татьяна Ивановна Надеинская. Мероприятие платное. Справки по телефонам: 8 (4872) 47-35-80; 8 (905) 622-82-35.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:12 +1
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