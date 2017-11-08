В галерее «Ясная Поляна» тулякам расскажут всё о сыре

25 ноября в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12) состоится мастер-класс «Все о сыре». Посетителям расскажут о происхождении и полезных свойствах этого продукта. Также все желающие смогут попробовать его различные сорта.

Туляков научат оформлять сырную тарелку и расскажут, как правильно подавать сыр к столу.

– Есть на свете продукты поразительно вкусные, есть — удивительно полезные. И хотя первое не так уж часто сочетается со вторым, счастливые совпадения все же бывают. Сыр — одно из наиболее удачных совпадений. Он производится практически во всем мире и насчитывает множество разновидностей. Некоторые из сортов сыра можно считать поистине легендарными — не только из-за их вкуса, но и благодаря связанным с ними историям. Так, согласно легенде, сыр бри — любимый сыр французских королей — привел одного из них на эшафот.

Президенту Франции Шарлю де Голлю принадлежит фраза «Как можно управлять страной, в которой 246 видов сыра?». О том, какие страны, кроме Франции, славящейся своими гастрономическими традициями, являются производителями самых лучших сыров, мы также сможем поговорить в ходе мастер-класса, говорят организаторы.

Обсудить свои впечатления гости смогут за чайным столом, который будет сервирован для дегустации сыра.