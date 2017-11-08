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Появилось видео педофила, напавшего на девочку на ул. Первомайской в Туле
Кадр из видео.

Появилось видео педофила, напавшего на девочку на ул. Первомайской в Туле

Внимательно посмотрите на видео. Возможно, вы видели этого человека.

Сегодня, 8 ноября, в Туле в одном из домов по улице Первомайской в подъезде неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

Появилось видео подозреваемого. Внимательно посмотрите видео: возможно, вы видели этого человека.

Просьба всем, кто обладает какой-либо информацией относительно указанного гражданина, сообщить по телефонам 8(4872)36-37-88 (отдел криминалистики следственного управления по Тульской области) либо 02.

сегодня, в 13:28 0
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