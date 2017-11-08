Туляки смогут подать заявления о смене места голосования через интернет

Документ разработан Центризбиркомом РФ в связи с тем, что открепительные удостоверения были ранее отменены.

Новый порядок подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента РФ прокомментировал сегодня журналистам руководитель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко.

Выборы назначены на 18 марта.

Новый документ разработан Центризбиркомом РФ в связи с тем, что открепительные удостоверения были ранее отменены.

– Мы обращаемся к избирателям, чтобы они заранее определялись с планами. Если на 18 марта вы планируете поездку, в том числе и за границу, можно написать заявление заранее. Кстати, туристы, которые в день выборов будут находиться в Тульской области, смогут проголосовать на Куликовом поле и в Ясной Поляне, — пояснил он.

Костенко подчеркнул, что для подачи заявления не нужно указывать причину отсутствия на своем избирательном участке. Достаточно иметь паспорт гражданина РФ. Это распространяется и на тех людей, которые по каким-то причинам не имеют регистрации.

Подать заявление можно с 31 января по 12 марта в МФЦ, любую избирательную комиссию или через портал госуслуг.

С 25 февраля по 12 марта такое заявление можно написать в территориальной избирательной комиссии.