Юные туляки заняли третье место на международном футбольном турнире в Казани

Фото футбольной школы «Юниор».

В Казани прошел II Международный турнир футбольной школы «Юниор». По итогам соревнований команда из Тулы (игроки 2008 г. р.) заняла почетное третье место. Такого результата удалось добиться за счет высокой самоотдачи, игровой дисциплины и воли к победе.

Победителем турнира стала команда Санкт-Петербурга, на втором месте команда Ташкента.

Состав тульской команды: Алов Михаил, Наумюк Тимофей, Макаров Максим, Гореликов Иван, Скрябин Никита, Дворецкий Иван, Павлов Егор, Бондарев Даниил.

В ходе турнира туляки провели пять игр. В своей подгруппе были обыграны команды Красноярска (2:0) и Оренбурга (2:1). Самым драматичным выдался четвертьфинальный матч с командой из Нефтекамска. Проигрывая по ходу встречи 0:2, наши ребята смогли сравнять счет (2:2). А в серии пенальти вырвали победу — решающий удар соперника отразил наш вратарь и капитан команды Миша Алов.

В полуфинале туляки проиграли команде из Ташкента со счетом 0:2. В матче за бронзовые медали тульские футболисты обыграли красноярцев — 2:1.

По итогам турнира лучшими игроками стали Даниил Бондарев и Никита Скрябин.

Успешно выступили и тульские футболисты 2009 года рождения. Они заняли пятое место.

В первой игре туляки уверенно переиграли Пятигорск со счетом 4:0. Затем были две ничьи с Волжским и с Сургутом — 1:1. По пенальти наши футболисты уступили Брянску.

За пятое место команда Тулы сражалась с Новосибирском (3:0) и Волжским (4:0).

Поздравляем юных футболистов с хорошими результатами!