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В Советском округе Тулы высадили краснолистные клены
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Советском округе Тулы высадили краснолистные клены

Продолжаются работы по озеленению городских территорий.

Сегодня, 8 ноября, в Туле на пересечении улиц Пушкинской и С. Перовской высадили 21 саженец краснолистного клена. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в городе этой осенью планируется высадить более 4 тысяч саженцев — более 500 деревьев и 3,5 тысяч кустарников: красный и зеленый клены, липу, рябину, барбарис, шиповник, лапчатку, дёрен, красный пузыреплодник.

Ориентировочно работы пройдут до 24 ноября. Отметим, что посадка деревьев с закрытой корневой системой возможна при температуре до -15 градусов.

Деревья высаживают с учетом пожеланий туляков в местах отдыха и на участках улично-дорожной сети: на улицах Советской, Чмутова, Октябрьской, проспекте Ленина и др.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:09 +2
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