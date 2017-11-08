Что нужно знать, чтобы правильно оформить в собственность гараж

Если вы собираетесь продать, подарить или передать по наследству гараж, необходимо его должным образом зарегистрировать. Об этом сообщает региональное Управление Росреестра.

Член гаражного кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за гараж, приобретает право собственности на указанное имущество. Оно подтверждается справкой о выплате пая. Для регистрации гаража необходимо представить:

заявления о постановке на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав,

справку о полной выплате пая,

технический план.

Заявления и необходимые документы можно представить в региональное Управление Росреестра или в МФЦ, а также оплатить госпошлину – 2000 рублей.

Срок постановки объекта на учёт составляет 10 рабочих дней с даты поступления в Росреестр заявления и необходимых документов. Если документы подаются через МФЦ, срок увеличивается до 12 дней. Регистрация удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.