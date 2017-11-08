новости
новости
Регистрация
Что нужно знать, чтобы правильно оформить в собственность гараж

Что нужно знать, чтобы правильно оформить в собственность гараж

Сотрудники тульского Управления Росреестра рассказали, как зарегистрировать право собственности на объект.

Если вы собираетесь продать, подарить или передать по наследству гараж, необходимо его должным образом зарегистрировать. Об этом сообщает региональное Управление Росреестра.

Член гаражного кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за гараж, приобретает право собственности на указанное имущество. Оно подтверждается справкой о выплате пая. Для регистрации гаража необходимо представить:

  • заявления о постановке на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав,
  • справку о полной выплате пая,
  • технический план.

Заявления и необходимые документы можно представить в региональное Управление Росреестра или в МФЦ, а также оплатить госпошлину – 2000 рублей.

Срок постановки объекта на учёт составляет 10 рабочих дней с даты поступления в Росреестр заявления и необходимых документов. Если документы подаются через МФЦ, срок увеличивается до 12 дней. Регистрация удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
Управление Росреестрарегистрация прав собственностирегистрация гаражакак оформить гараж
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Годовая программа капремонта в Тульской области выполнена на 96%
Годовая программа капремонта в Тульской области выполнена на 96%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.