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Тульский областной суд отклонил апелляцию Игоря Каенкова
Фото из архива MySLO

Тульский областной суд отклонил апелляцию Игоря Каенкова

Вынесенный ранее приговор вступил в законную силу. Экс-депутат проведёт 4 года в колонии общего режима.

В конце августа Алексинский городской суд приговорил бывшего депутата Тульской областной Думы и экс-руководителя Тульской федерации профсоюзов Игоря Каенкова к четырём годам колонии за махинации с землёй.

В 2007 году, находясь на посту председателя совета директоров и собрания участников ООО «Санаторий Егнышевка», Каенков превысил полномочия и продал участок особо охраняемой земли в 58 раз дешевле рыночной стоимости.

Свой преступный умысел он реализовал вместе с директором санатория Людмилой Дудченко. Суд приговорил Игоря Каенкова к четырём годам колонии общего режима. Дудченко получила два года. Оба фигуранта не смогут работать на руководящих должностях в течение трёх лет после освобождения.

Людмила Дудченко попала под амнистию, приуроченную к 20-летию принятия Конституции России, и была освобождена от наказания. Адвокаты Каенкова пытались обжаловать приговор в Тульском областном суде. Апелляционным определением судебной коллегии приговор оставлен без изменения, а апелляция – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:48 0
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