Годовая программа капремонта в Тульской области выполнена на 96%

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Все работы идут в соответствии с графиком и должны быть завершены точно в срок.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел еженедельное оперативное совещание с членами регионального правительства. О реализации региональной программы капитального ремонта доложил генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области Константин Лопухов.

Уже выполнено 1859 видов работ, что составляет 95,9 % от общего объёма. Всего необходимо отремонтировать 982 многоквартирных дома общей площадью 1,2 млн квадратных метров. На ремонт выделено 1,3 млрд руб. Основной вид работ – восстановление кровельного покрытия. Константин Лопухов подчеркнул, что работы идут по графику, план будет реализован в срок.

Успешной реализации программы способствовала её финансовая обеспеченность – сбор за капитальный ремонт в Тульской области составляет 92,3 % в то время, как средний процент сбора по России – 87 %. В рейтинге регионов по реализации программ капитального ремонта Тульская область находится на втором месте.

По словам Лопухова, ухудшилась дисциплина по оплате взносов за муниципальные квартиры. Сумма долга составляет около 30 млн рублей, самые крупные должники – Узловский, Киреевский, Богородицкий районы, а также Новомосковск.

В 2018 году запланирован ремонт в 1061 МКД. Основным видом работ будет капремонт инженерных систем.

Также с 2018 года начнется капитальный ремонт лифтового хозяйства. В рамках пилотного проекта при поддержке регионального и муниципального бюджетов замене подлежит 100 лифтов. Обязательное условие – софинансирование собственников. Уже подготовлено 90 % проектов и начаты конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций для выполнения работ.

Алексей Дюмин поручил провести все конкурсные процедуры до 31 декабря. Сами работы должны быть выполнены не позднее 15 октября следующего года.