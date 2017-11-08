9 ноября в Туле по ряду адресов не будет воды

В Туле 9 ноября по ряду адресов не будет воды. Это связано с плановыми ремонтными работами, которые проведут рабочие «Тулагорводоканала».

С 9.30 и до окончания работ от водоснабжения отключат дома по следующим адресам:

ул. Мира, д. 56, 56-а, 54, 52-а, 54-а,

ул. Смидович, д. 4, 4-а, 6-в, 6-б, 6-а,

ул. Оружейная, д. 3-а, 7-а, 7-б, 7-в,

ул. 9 Мая, д. 37,

ул. Макаренко, д. 3, 3-а, 14, 16, 18, 20,

ул. Седова, д. 21.

С 10.00 воды не будет в поселке Ленинский: