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9 ноября в Туле по ряду адресов не будет воды

9 ноября в Туле по ряду адресов не будет воды

Рабочие «Тулагорводоканала» проведут ремонтные работы.

В Туле 9 ноября по ряду адресов не будет воды. Это связано с плановыми ремонтными работами, которые проведут рабочие «Тулагорводоканала».

С 9.30 и до окончания работ от водоснабжения отключат дома по следующим адресам:

  • ул. Мира, д. 56, 56-а, 54, 52-а, 54-а,
  • ул. Смидович, д. 4, 4-а, 6-в, 6-б, 6-а,
  • ул. Оружейная, д. 3-а, 7-а, 7-б, 7-в,
  • ул. 9 Мая, д. 37,
  • ул. Макаренко, д. 3, 3-а, 14, 16, 18, 20,
  • ул. Седова, д. 21.

С 10.00 воды не будет в поселке Ленинский:

  • ул. Механизаторов д. 12, 14, 16, 22, 20, 21, 23, 26,
  • ул. Микрорайон д. 1, 2, 4, 6,
  • частный сектор ул. Механизаторов,
  • ул. Заовражная,
  • ул. Весенняя,
  • ул. Солнечная.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:52 0
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