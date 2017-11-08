Начальник тульского УМВД Сергей Галкин встретился с родственниками погибших полицейских

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей состоялась встреча начальника тульского УМВД Сергея Галкина с членами семей сотрудников, отдавших жизнь во имя торжества закона и справедливости.

По традиции, перед началом мероприятия полицейские возложили цветы к мемориалу сотрудникам органов внутренних дел. В траурном митинге приняли участие первые лица УМВД, члены семей погибших стражей порядка, а также ветераны органов внутренних дел. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

После митинга, в здании Тульского государственного музея оружия, начальник УМВД пообщался с родственниками погибших правоохранителей. Сергей Галкин отметил, что сотрудники УМВД всячески поддерживают семьи своих погибших товарищей, и всегда готовы оказать необходимую помощь их родителям, вдовам и детям.

Напомним, мероприятия, приуроченные к памятной дате, также состоялись в Управлении Росгвардии по Тульской области.