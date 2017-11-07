В Алексине вскрыли капсулу времени

Фото пресс-службы Тульской областной Думы.

Послание потомкам было замуровано в основании монумента перед ДК в 1967 году.

Ровно 50 лет назад, в 1967 году, строители микрорайона Соцгород и алексинские комсомольцы заложили капсулу времени в основании монумента на площади перед Дворцом культуры имени Бондаря. Вскрыть послание потомкам надлежало в год 100-летия Октябрьской революции — 7 ноября 2017 года.

Сегодня среди собравшихся на торжественном мероприятии присутствовали алексинцы, участвовавшие в церемонии закладки капсулы с посланием потомкам в 1967 году, — почетный гражданин Алексина и Алексинского района Алла Орешкина и президент региональной общественной организации «Тульское землячество в Москве» Евгений Давыдов.

Почетное право извлечь капсулу было предоставлено Евгению Давыдову и Эдуарду Эксаренко.

В тексте послания значилось: «Обращаясь к вам в этот торжественный день, мы передаем вам трудовую эстафету и горячо, и искренне верим, что вы победоносно пронесете ее вперед, преумножив легендарную доблесть дедов своих и отцов».

В ответ представители юного поколения жителей Алексина пообещали добросовестно трудиться на благо родной земли.