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Житель Щёкино избил полицейского нунчаками

Житель Щёкино избил полицейского нунчаками

Возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Щёкино. Он подозревается в ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 4 ноября в одну из квартир города пришел оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Щекинскому району. Полицейский разыскивал мужчину, который скрывался от правоохранительных органов в связи с неуплатой алиментов.

Находившийся дома мужчина без всякого повода нанес майору полиции несколько ударов нунчаками — восточным холодным оружием ударно-раздробляющего действия — по голове и телу.

Полицейский получил различные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Следователи выясняют все подробности происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:28 +7
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