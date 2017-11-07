Житель Щёкино избил полицейского нунчаками
Возбуждено уголовное дело.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Щёкино. Он подозревается в ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По версии следствия, 4 ноября в одну из квартир города пришел оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Щекинскому району. Полицейский разыскивал мужчину, который скрывался от правоохранительных органов в связи с неуплатой алиментов.
Находившийся дома мужчина без всякого повода нанес майору полиции несколько ударов нунчаками — восточным холодным оружием ударно-раздробляющего действия — по голове и телу.
Полицейский получил различные повреждения, в том числе черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Следователи выясняют все подробности происшествия.