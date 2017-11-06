новости
новости
Регистрация
В Туле участились случаи смертельных наездов на пешеходов
Фото из архива MySLO

В Туле участились случаи смертельных наездов на пешеходов

Сотрудники ГИБДД просят туляков быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

В связи с участившимися случаями смертельных наездов на пешеходов, сотрудники тульской Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Инспекторы просят туляков учитывать погодные условия, своевременно проверять техническое состояние автомобилей, быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и особое внимание уделять пешеходам.

Пешеходы, в свою очередь, должны помнить, что выпадение осадков ухудшают видимость и затрудняют дорожное движение – тормозной путь автомобиля на скользкой дороге в несколько раз превышает обычный. Водитель не всегда может применить экстренное торможение, поэтому не рискуйте, переходите проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись, что водители уступают вам дорогу.

При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами. Особенно важно использовать светоотражающие элементы на одежде детей. Помните: безопасность на дорогах в равной степени зависит от всех участников дорожного движения.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:34 +7
Другие статьи по темам
Событие
наезд на пешеходаДТП с участием пешеходоваварииУГИБДД УМВД России по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Дубенском районе сгорел самосвал
В Дубенском районе сгорел самосвал
2017 год войдет в тройку самых жарких лет в истории
2017 год войдет в тройку самых жарких лет в истории
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.