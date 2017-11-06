В Туле участились случаи смертельных наездов на пешеходов

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Сотрудники ГИБДД просят туляков быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

В связи с участившимися случаями смертельных наездов на пешеходов, сотрудники тульской Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Инспекторы просят туляков учитывать погодные условия, своевременно проверять техническое состояние автомобилей, быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и особое внимание уделять пешеходам.

Пешеходы, в свою очередь, должны помнить, что выпадение осадков ухудшают видимость и затрудняют дорожное движение – тормозной путь автомобиля на скользкой дороге в несколько раз превышает обычный. Водитель не всегда может применить экстренное торможение, поэтому не рискуйте, переходите проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись, что водители уступают вам дорогу.

При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе предметы со светоотражающими элементами. Особенно важно использовать светоотражающие элементы на одежде детей. Помните: безопасность на дорогах в равной степени зависит от всех участников дорожного движения.