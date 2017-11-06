В Дубенском районе сгорел самосвал

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарным удалось справиться с огнём за три минуты. Никто не пострадал.

В 13.49, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля MAN, находящегося в деревне Карачаево Дубенского района.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, огнеборцы прибыли на место происшествия, в 13.56. В 13.59 огонь был потушен.

В результате происшествия кабина самосвала полностью выгорела. Никто не пострадал. Для ликвидации последствий происшествия привлекались двое сотрудников МЧС и одна единица техники. Причина пожара устанавливается.