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В Дубенском районе сгорел самосвал
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Дубенском районе сгорел самосвал

Пожарным удалось справиться с огнём за три минуты. Никто не пострадал.

В 13.49, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля MAN, находящегося в деревне Карачаево Дубенского района.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, огнеборцы прибыли на место происшествия, в 13.56. В 13.59 огонь был потушен.

В результате происшествия кабина самосвала полностью выгорела. Никто не пострадал. Для ликвидации последствий происшествия привлекались двое сотрудников МЧС и одна единица техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 0
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Тульская областьДубенский район

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