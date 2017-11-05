В Туле в ДТП на пр. Ленина погибла женщина-пешеход

В нескольких метрах от места аварии есть регулируемый пешеходный переход.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Туле около 21 часа на пересечении пр. Ленина и ул. Скуратовской.

Как рассказали Myslo очевидцы, дорогу на перекрестке перебегали несколько женщин. Одна из них не успела перейти и была сбита проезжавшей «пятеркой». Водитель пояснил, что он не успел затормозить.

Женщины переходили дорогу вне пешеходного перехода. При этом в нескольких метрах от места аварии есть регулируемый пешеходный переход.

Приехавшие на место медики констатировали смерть пешехода.

Отмечается, что переходившие вместе в ней дорогу женщины покинули место ДТП.