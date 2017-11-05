В Туле в ДТП на пр. Ленина погибла женщина-пешеход
В нескольких метрах от места аварии есть регулируемый пешеходный переход.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в Туле около 21 часа на пересечении пр. Ленина и ул. Скуратовской.
Как рассказали Myslo очевидцы, дорогу на перекрестке перебегали несколько женщин. Одна из них не успела перейти и была сбита проезжавшей «пятеркой». Водитель пояснил, что он не успел затормозить.
Женщины переходили дорогу вне пешеходного перехода. При этом в нескольких метрах от места аварии есть регулируемый пешеходный переход.
Приехавшие на место медики констатировали смерть пешехода.
Отмечается, что переходившие вместе в ней дорогу женщины покинули место ДТП.
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