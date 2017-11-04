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В День народного единства туляки «обняли кремль»

В День народного единства туляки «обняли кремль»

В массовом флеш-мобе приняли участие около 1000 школьников и студентов.

Сегодня, 4 ноября, в Туле проходит торжества, посвященные Дню народного единства.
 
Праздник начался в кремле с митинга, который собрал вместе около 4,2 тысяч человек. По его окончании 1000 школьников и студентов приняли участие в праздничном флеш-мобе «Обними Тульский кремль».
 
 
Ребята выстроились в шеренгу на стенах кремля по всему периметру и подняли листы «триколора». Акция продолжилась в соцсетях под хештегами #РОССИЯОБЪЕДИНЯЕТ и #МЫЕДИНЫ.
 
В рамках праздника в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля прошла историко-просветительская лекция «День народного единства. Исторические примеры единения народа в моменты кризисных явлений». 
Лекцию провел историк и философ, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, сопредседатель Правления Союза писателей России Сергей Перевезенцев.
 
«Это праздник русского народа, который заплатил за идею единства кровью и потом. И в нынешнее время идея праздника особенно актуальна и важна. Наша сила в единстве. Мы будем слабы, если будем раздроблены», – сказал Сергей Перевезенцев.
 
 
Слушателями лекции стали школьники, студенты, а также преподаватели тульских учебных заведений и просто все желающие.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:05 0
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