В День народного единства туляки «обняли кремль»

В массовом флеш-мобе приняли участие около 1000 школьников и студентов.

Сегодня, 4 ноября, в Туле проходит торжества, посвященные Дню народного единства.

Праздник начался в кремле с митинга, который собрал вместе около 4,2 тысяч человек. По его окончании 1000 школьников и студентов приняли участие в праздничном флеш-мобе «Обними Тульский кремль».

Ребята выстроились в шеренгу на стенах кремля по всему периметру и подняли листы «триколора». Акция продолжилась в соцсетях под хештегами #РОССИЯОБЪЕДИНЯЕТ и #МЫЕДИНЫ.

В рамках праздника в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля прошла историко-просветительская лекция «День народного единства. Исторические примеры единения народа в моменты кризисных явлений».

Лекцию провел историк и философ, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, сопредседатель Правления Союза писателей России Сергей Перевезенцев.

«Это праздник русского народа, который заплатил за идею единства кровью и потом. И в нынешнее время идея праздника особенно актуальна и важна. Наша сила в единстве. Мы будем слабы, если будем раздроблены», – сказал Сергей Перевезенцев.

Слушателями лекции стали школьники, студенты, а также преподаватели тульских учебных заведений и просто все желающие.