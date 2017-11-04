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Житель Суворова избил сотрудника Следственного комитета во время обыска

Житель Суворова избил сотрудника Следственного комитета во время обыска

В ходе изъятия следователем мобильного телефона мужчина ударил кулаком следователя.

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 36-летнего жителя Суворова.
 
Он признан виновным в применении насилия к представителю власти – ч.1 ст.318 УК РФ.
 
4 октября 2017 года следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области проводился обыск по расследуемому им уголовному делу о мошенничестве в квартире местной жительницы в Суворове. Во время обыска в квартире находился её брат. В ходе изъятия следователем мобильного телефона мужчина ударил кулаком следователя в предплечье, а после схватил его за правую руку.
 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении.
сегодня, в 18:11 +1
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