Разыскиваются очевидцы тройного ДТП на Болдина в Туле

Родственники просят откликнуться очевидцев ДТП, у которых момент столкновения зафиксирован на видеорегистратор.

Тройное дорожно-транспортное происшествие случилось днем 27 октября в Туле на пересечении улиц Болдина и Орловская. Столкнулись «Шкода Октавиа», «Тойота Авенсис» и ВАЗ-2113. Удар был такой силы, что у «Шкоды» отлетели два колеса.

Родственники просят откликнуться очевидцев ДТП, у которых момент столкновения зафиксирован на видеорегистратор.

Контактный номер для тех, у кого есть видеозапись – 8 953 956 20 83.