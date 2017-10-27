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Первую помощь пострадавшему в ДТП на ул. Болдина в Туле оказали сотрудники частной медклиники
Фото Lexus650, Стаса Курского и Вероники Лежниной.

Первую помощь пострадавшему в ДТП на ул. Болдина в Туле оказали сотрудники частной медклиники

Действовать пришлось быстро – автомобиль начал дымиться.

Первую помощь мужчине, пострадавшему в ДТП на улице Болдина в Туле, оказали сотрудники клиники «Эксперт». Авария случилась буквально под окнами медцентра.

Руководитель клиники Илиана Марина рассказала Myslo о том, что произошло.

Илиана Марина

- Авария случилась практически у нас глазах, мы в это время с коллегами выходили из центра. Первой на помощь пострадавшему (водителю «Шкоды») ринулась моя заместитель — Оксана Николаевна. Она много лет отработала в скорой помощи. Мужчина был в сознании, мы контролировали его пульс, давление.

 

По словам Илианы Петровны, первым делом сотрудники клиники вытащили пострадавшего из машины, поскольку испугались, что произойдет возгорание — автомобиль начал дымиться.

О ДТП сотрудники медцентра сообщили жене пострадавшего, а также вызвали ГИБДД и скорую помощь.

- «Шкода» врезалась в дерево, а не в здание. Это от части спасло жизнь мужчине, — считает Илиана Марина.

По предварительным данным, «Тойота» выезжала со стороны улицы Тульской и не пропустила «Шкоду». При столкновении вторую легковушку занесло на обочину, где она врезалась в два дерева. Удар был такой силы, что у «Шкоды» отлетели два колеса.

Водителя с различными травмами госпитализировали. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:52 +9
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