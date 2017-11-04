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В Суворовском районе с карты пенсионерки подруга украла деньги

В Суворовском районе с карты пенсионерки подруга украла деньги

Из злоумышленницы украла из квартиры подруги банковскую карту, а потом сняла с нее деньги.

В дежурную часть Суворовского района с заявлением обратилась 69-летняя жительница посёлка Черепеть. Женщина сообщила, что из её квартиры была похищена банковская карта, с которой пропали 5 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий была установлена и задержана нигде не работающая 53-летняя знакомая потерпевшей женщина. От неё получены признательные показания.

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

сегодня, в 12:35 0
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Суворовский район

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