В Суворовском районе с карты пенсионерки подруга украла деньги

Из злоумышленницы украла из квартиры подруги банковскую карту, а потом сняла с нее деньги.

В дежурную часть Суворовского района с заявлением обратилась 69-летняя жительница посёлка Черепеть. Женщина сообщила, что из её квартиры была похищена банковская карта, с которой пропали 5 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий была установлена и задержана нигде не работающая 53-летняя знакомая потерпевшей женщина. От неё получены признательные показания.

В настоящее время в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.