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В Туле завершился фестиваль православной культуры и традиций малых городов
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле завершился фестиваль православной культуры и традиций малых городов

Фестиваль завершился благотворительным концертом из цикла «Шедевры русской музыки – малым городам и селам Руси».

3 ноября в Концертном зале Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского состоялось закрытие Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017».
 
Фестиваль завершился благотворительным концертом из цикла «Шедевры русской музыки – малым городам и селам Руси». Основатель проекта - народный артист России, солист Большого театра Владимир Маторин. В этом году концерт посвящен труженикам социальной сферы села: сельским учителям и врачам, социальным работникам и работникам культуры.
 
Зрителей приветствовали заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев и председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.
Галерея
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 1
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 2
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 3
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 4
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 5
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 6
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 7
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 8
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 9
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 10
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 11
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 12
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 13
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 14
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 15
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 16
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 17
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 18
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 19
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 20
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 21
Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017», Фото: 22
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