В Туле завершился фестиваль православной культуры и традиций малых городов

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Фестиваль завершился благотворительным концертом из цикла «Шедевры русской музыки – малым городам и селам Руси».

3 ноября в Концертном зале Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского состоялось закрытие Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2017».

Фестиваль завершился благотворительным концертом из цикла «Шедевры русской музыки – малым городам и селам Руси». Основатель проекта - народный артист России, солист Большого театра Владимир Маторин. В этом году концерт посвящен труженикам социальной сферы села: сельским учителям и врачам, социальным работникам и работникам культуры.

Зрителей приветствовали заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев и председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.