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Расписание пригородных поездов в Тульском регионе в праздники изменится
Фото из архива Myslo.

Расписание пригородных поездов в Тульском регионе в праздники изменится

Московская железная дорога просит пассажиров, планирующих поездки в предпраздничные и праздничные дни, заранее ознакомиться с изменениями в расписании.

Во время праздничных и выходных дней пригородные поезда в Тульском регионе МЖД 4 и 5 ноября будут курсировать расписанием субботы, 6 ноября – воскресенья, 7 ноября – вторника.

Железнодорожники учли возможное изменение пассажиропотока в этот период, поэтому 5 и 6 ноября сохранили в графике пригородные поезда № 6914/6913 и №6906/6905 Калуга – Тула; №6904/6903 и №6916/6915 Узловая – Калуга.

Московская железная дорога просит пассажиров, планирующих совершать поездки в предпраздничные и праздничные дни, заранее внимательно ознакомиться со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» (http://pass.rzd.ru).

сегодня, в 09:36 0
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