А вы сможете правильно ответить на вопросы Большого этнографического диктанта?

Тульская область присоединилась ко Всероссийской просветительской акции Большой этнографический диктант. Как туляки писали этот тест, смотрите тут. А если вы хотите сами попробовать ответить на вопросы теста, то вот сами вопросы: 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в России согласно Конституции Российской Федерации является:

А) Президент РФ

Б) Государственная Дума Федерального Собрания РФ

В) Многонациональный народ РФ

Г) Конституционный Суд РФ

2. Россия исторически сложилась как многонациональное государство. Определите, какая территория первой добровольно вошла в Российское государство, если известно, что Республика Хакасия празднует в этом году 290-летие в составе России, а Республика Саха (Якутия) - 385-летие.

А) Республика Ингушетия

Б) Республика Хакасия

В) Республика Саха

Г) Удмуртская Республика

3. Деревянное зодчество имеет многовековую историю в России и, благодаря искусным мастерам, известно далеко за ее пределами. Недаром древнейшая русская обитель, основанная в X веке на Афоне, носит название «Ксилгургу», что значит «древодел», «плотник». Шедевры деревянного зодчества сохраняются в музеях под открытым небом во многих регионах нашей страны: в Иркутской области – в «Тальцах», недалеко от Великого Новгорода – в «Витославицах», в Архангельской области – в «Малых Корелах». В каком регионе расположен всемирно известный музей-заповедник «Кижи»:

А) Республика Карелия

Б) Удмуртская Республика

В) Москва

Г) Севастополь

4. Соотнесите названия священных писаний или сводов священных текстов, а также вида храмов с традиционными религиями России (ответ запишите в формате А-1- IV,Б- 2-III и т.д.)

А) Христианство 1) Трипитака I) церковь

Б) Ислам 2) Таназ II) ступа

В) Буддизм 3) Библия III) Синагога

Г) Иудаизм 4) Коран IV) мечеть

5. 65 лет тому назад Расул Гамзатов написал по этому «Солдаты России» о героическом экипаже танка Т-34, совершившим подвиг при освобождении Крыма от немецко-фашисткой оккупации в апреле 1944 года. Погибший экипаж состоял из семерых русских и представителя одного из народов Северного Кавказа - Героя Советского Союза Магомед-Загида Абдулманапова. Ниже приведен отрывок из поэмы:

Спят в Симферополе в могиле братской

Семь русских и_____ , мой земляк.

Над ними танк, их памятник солдатский,

Еще хранит следы былых атак,

И благодарно вывела страна

На мраморной плите их имена.

Какое слово пропущено?

А) чеченец

Б) аварец

В) ногаец

Г) даргинец

6. Многие просветители России, проявлявшие заботу о развитии национальных языков, в то же время стремились приобщить народы к общероссийской культуре и истории, учили любви и к малой, и к большой Родине-России. Среди них можно назвать великого просветителя чувашского народа Ивана Яковлева, башкирского народа - Мифтахетдина Акмуллу. Для алтайцев и телеутов много значит имя Михаила Чевалкова. Определите, сыном какого народа является просветитель Каюм Насыри:

А) ингуши

Б) татары

В) удмурты

Г) манси

7. В Якутске в 2005 году был открыт необычный памятник семье, олицетворяющий дружбу якутов и русских. В скульптурной композиции представлены: отец - русский землепроходец и казачий атаман, мать – якутская красавица Абакаяде Сючю, их сын Любим. Назовите имя отца семейства - великого русского землепроходца:

А) Семен Дежнев

Б) Витус Беринг

В) Николай Миклух-Маклай

Г) Петр Семенов-Тянь-Шанский

8. Аппаз Илиев является старейшим человеком России. 1 марта 2017 года ему исполнился 121 год. В своем недавнем интервью, отвечая на вопрос, что сегодня главное для жителей многонациональной, многомиллионной России, долгожитель сказал: «Россияне должны всегда говорить правду, жить по справедливости, тогда польза будет. Если сегодня будете жить по правде, тогда и завтра будет нормальная жизнь. Сегодня у нас в стране справедливый правитель, берите из этой ситуации все хорошее». В родном селе старейшего человека живут 43 семьи, и все носят одну фамилию - Илиевы. Назовите регион, где расположено это село:

А) Нижегородская область

Б) Алтайский край

В) Оренбургская область

Г) Республика Ингушетия

9. Известно, что на выдающегося русского поэта А.С. Пушкина большое влияние оказала его няня Арина Родионовна, которая, по одной из версий, имела финно-угорское происхождение и была родом из деревни Лампово в Ингерманландии. Укажите, в каких регионах в настоящее время проживают ингерманландцы:

А) Удмуртская республика

Б) Республика Карелия

В) Санкт Петербург, Ленинградская область

Г) Калининград

10. В XX веке в нашей стране среди мастеров народных ремесел, считавшихся прежде «мужицкими», появились выдающиеся мастера женщины. Первой женщиной Дагестана, посвятившей себя ювелирной обработке металла, стала Манаба Омаровна Магомедова. Первой женщиной -гравёром на Чукотке - Вера Аромке Эмкуль. Первой художницей по палехской лаковой миниатюре - Софья Михайловна Голикова (Вакурова). Назовите известный народный промысел, в котором работала Мария Алексеевна Сычева (Угловская) - первая женщина, посвященная в секрет нанесения рисунков из специального сплава по металлу:

А) дымковская игрушка

Б) художественная резьба

В) великоустюжское чернение по серебру

Г) напайная филигрань

11. «Иван Федорович Крузенштерн – человек и пароход»- всем известные слова почтальона Печкина из любимого детского мультфильма. Под командованием адмирала И.Ф. Крузенштерна было совершенно первое русское кругосветное путешествие. Иван Федорович впервые нанес на карту большую часть побережья Сахалина и описал быт и нравы коренных жителей этого острова. Кто они:

А) Нивхи

Б) Удмурты

В) Лезгины

Г) Айны

12. Татарские мастерицы изготавливали матерчатые нагрудники изю (или изу) для женской одежды, искусно украшая их шелковыми и золототканными лентами. Изю носили только замужние женщины. Для какой цели:

А) для защиты от ветра

Б) скрыть грудной разрез женского платья

В) только, чтобы показать достаток

Г) исключительно как украшение

13. Один из самых известных военных летчиков Великой Отечественной войны, лакец по отцу и крымский татарин по матери, в 25 лет стал дважды Героем Советского Союза. Всего за время войны он совершил 603 боевых вылета, провёл 150 воздушных боев, в которых сбил лично 30 и в составе группы 19 самолетов противника. Назовите его имя:

А) Александр Покрышкин

Б) Владимир Коккинаки

В) Алексей Маресьев

Г) Амет-Хан Султан

14. Танцы каждого народа России внесли вклад в культуру нашей страны. В то же время в народном творчестве есть немало общего, например, круговые танцы: у бурят – это ёхор, у осетин – симд, у русских – хоровод. А как называется похожий танец у лезгин?

А) карагод

Б) берд

В) ялли яр

Г) барыня

15. В годы Отечественной войны 1812 года французская армия называла представителей этого народа «северными амурами» за их виртуозную стрельбу из лука. О ком идет речь?

Ф) чеченцы

Б) карелы

В) башкиры

Г) русские

16. Одним из самых известных собирателей русских сказок был Александр Николаевич Афанасьев. Им было опубликовано более 70 статей, посвященных исследованию сказочных преданий русского народа, в том числе «Дедушка домовой», «Зооморфические божества у славян», «Поэтические предания о светилах небесных». Кроме того, А.Н. Афанасьев издал сборник «Народные русские сказки». Укажите, сколько сказок вошло в этот сборник:

А) 6

Б) 60

В) 600

Г) 60000

17. Алтайские народные сказители, кайчы, сопровождают свое повествование аккомпанементом необычного инструмента, напоминающего домру – топшура. Этот инструмент изготавливается из цельного куска священного для алтайцев дерева – кедра. Из чего делают струны для данного инструмента (выберите из списка ниже правильный вариант):

А) из кишок животных

Б) из крапивы

В) из кожи

Г) из конского волоса

18. В традиционной кухне многих народов России есть напитки из кислого молока: у татар, башкир, калмыков, алтайцев и других – катык, айран, кумыс; у чеченцев и ингушей – йетшура. А как называется кисломолочный напиток в традиционной русской кухне:

А) тан

Б) варенец

В) йогурт

Г) суорат



19. Оборона этой крепости – с утра 22 июня и до сентября 1941 года – пример бесстрашия, доблести и героизма советских людей. Установлено, что здесь насмерть стояли воины более 30 национальностей, демонстрировавшие верность дружбе народов нашей многонациональной Родины. О какой крепости идет речь:

А) Кронштадская крепость

Б) крепость Орешек

В) Петропавловская крепость

Г) Брестская крепость

20. Известно, что указом Петра I впервые на русский язык были переведены священная книга мусульман Коран и жизнеописание пророка Мухаммеда. А чьим указом Коран впервые был издан типографским способом на государственные средства:

А) Екатерины II Великой

Б) Ивана IV Грозного

В) Владимира Великого

Г) Ярослава Мудрого

21. Святитель Иннокентий (Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский, архиепископ Камчатский, Курильский и Алеутский многие годы провел на Дальнем Востоке России, путешествовал на собаках и на оленях по северным землям. Кротостью и приветливостью он заслужил любовь алеутов, коряков, чукчей и тунгусов, строил для них школы, сам учил детей, впервые исследовал быт и традиции этих коренных народов. Укажите город, одним из основателей которого являлся святитель и название которому он дал:

А) Владивосток

Б) Благовещенск

В) Владимир

Г) Москва

22. Традиционно одним из самых массовых и популярных праздников, которые широко отмечаются на Тульской земле, Является Троица. В Суворовском районе Тульской области на Троицу принято «крестить кукушку». Это означает:

А) печь пироги

Б) ловить жаворонков

В) жарить яичницу

Г) плести корзины

23. В XIX веке в Московской губернии весьма популярным элементом одежды были калижки, которые являлись:

А) разновидностью рубашки

Б) легкой обувью из бересты

В) вязаной шапкой

Г) коротким тулупом

24. Назовите имя собирателя народных песен и Воронежской губернии, организатора первого русского народного хора:

А) Митрофан Ефимович Пятницкий

Б) Игорь Александрович Моисеев

В) Михаил Борисович Турецкий

Г) Виталий Григорьевич Костомаров

25. Православные святые Петр и Феврония являются покровителями семьи и брака. С каким городом была связана их жизнь:

А) с Владимиром

Б) с Муромом

В) с Суздалем

Г) с Москвой

26. О русской эмали финифти, известной с Х века, восторженно отзывались еще в средневековой Европе. Сегодня это «огненное письмо» - одно их уникальных ремесел современного …

А) Мышкина

Б) Рыбинска

В) Ростова Великого

Г) Переславля-Залесского

27. До наших дней дошла традиция сжигать на Масленицу соломенную куклу – символ древнеславянского божества. Укажите одно из названий этой соломенной куклы:

А) Кострома

Б) Шарья

В) Макошь

Г) Лада

28. В Чернском уезде Тульской губернии на праздник Воскресения крестьяне пекли особые лепешки, смазанные яйцами. Как назывались эти лепешки?

А) лесенки

Б) пышки

В) пирожки

Г) сырники

29. О рязанских говорили – «косопузые», оттого, что за поясом у них всегда был некий предмет. Какой?

А) топор

Б) коса

В) пила

Г) нож

30. Кто автор нижеприведенных стихотворных строк?

«Забыв родной язык – Я онемею.

Утратив русский – стану я глухой»

А) Танзиля Зумакулова

Б) Габдулла Тукай

В) Расул Гамзатов

Г) Коста Хетагуров

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