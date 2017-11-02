новости
новости
Регистрация
Жители Тульской области с начала года набрали кредитов на 57,1 млрд рублей

Жители Тульской области с начала года набрали кредитов на 57,1 млрд рублей

Это на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-сентябрь 2017 года жители нашего региона получили потребительских кредитов на 57,1 млрд рублей. Это на 26,5% больше, чем за девять месяцев прошлого года, отмечают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

К началу октября совокупная задолженность по кредитам жителей региона составила 107,9 млрд рублей.

Доля жилищных ипотечных кредитов в кредитном портфеле физических лиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла с 37,6% до 38,7%.

В Тульской области на 01.10.2017 действовали два региональных банка, 8 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, и 286 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов (дополнительных, операционных, кредитно-кассовых офисов и операционных касс).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:37 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кредитызадолженность

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Слобода» и Myslo взяли под опеку сову из зооуголка Центрального парка
«Слобода» и Myslo взяли под опеку сову из зооуголка Центрального парка
На пожаре в Туле погиб мужчина
На пожаре в Туле погиб мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.