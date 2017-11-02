Жители Тульской области с начала года набрали кредитов на 57,1 млрд рублей

Это на 26,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-сентябрь 2017 года жители нашего региона получили потребительских кредитов на 57,1 млрд рублей. Это на 26,5% больше, чем за девять месяцев прошлого года, отмечают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

К началу октября совокупная задолженность по кредитам жителей региона составила 107,9 млрд рублей.

Доля жилищных ипотечных кредитов в кредитном портфеле физических лиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла с 37,6% до 38,7%.

В Тульской области на 01.10.2017 действовали два региональных банка, 8 филиалов банков, головная организация которых находится в другом регионе, и 286 внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов (дополнительных, операционных, кредитно-кассовых офисов и операционных касс).