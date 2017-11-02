Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
На пожаре в Туле погиб мужчина
Личность погибшего устанавливается.
1 ноября в Туле на улице Горсовета произошел серьезный пожар. О возгорании дома в 17.24 сообщили в службу спасения.
Четыре пожарных расчета были на месте происшествия в 17.32. Через 15 минут огонь удалось потушить.
В сгоревшем доме пожарные обнаружили труп мужчины. Личность погибшего устанавливается.
В результате происшествия выгорела кухня, закоптились стены и потолок. Причину пожара выясняют эксперты.
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