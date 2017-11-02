На пожаре в Туле погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

1 ноября в Туле на улице Горсовета произошел серьезный пожар. О возгорании дома в 17.24 сообщили в службу спасения.

Четыре пожарных расчета были на месте происшествия в 17.32. Через 15 минут огонь удалось потушить.

В сгоревшем доме пожарные обнаружили труп мужчины. Личность погибшего устанавливается.

В результате происшествия выгорела кухня, закоптились стены и потолок. Причину пожара выясняют эксперты.